Conheça os postais de Natal de 2023 das famílias reais

Este ano a realeza britânica foi uma das primeiras a partilhar os vários postais de Natal. Enquanto algumas famílias reais optam por escolher um ambiente festivo tradicional, outras apostam numa abordagem mais moderna.



No passado dia 9 de dezembro o Palácio de Kensington revelou o retrato natalício dos príncipes de Gales - William e Kate Middleton - e dos seus filhos George, Charlotte, e do irreverente Louis. Na imagem a preto e branco do fotógrafo Josh Shinner, a família surge coordenada com camisas brancas e calças de ganga.No mesmo fim de semana também o rei Carlos III e a rainha Camilla revelaram o seu postal de Natal. Num lado do cartão o monarca e a mulher surgem em trajes cerimoniais, enquanto que no outro lado o casal deseja "um Natal e um Ano Novo muito feliz". A imagem que foi captada pelas lentes de Hugo Burnaud, na Sala do Trono do Palácio de Buckingham, remete para a coroação do rei Carlos III, que ocorreu a 6 de maio.O cartão de Natal deste ano da princesa Ana e do vice-almirante Tim Laurence foi partilhado pelo Reliant Motor Club – um fabricante de automóveis britânico do qual a realeza é membro. O postal mostra Ana e Tim a pousar em frente a uma lareira.Já os duques de Edimburgo optaram por uma abordagem mais simples: o casal surge sozinho e com um sorriso radiante. A imagem foi tirada a 10 de março, quando o príncipe Edward fez 59 anos. Dentro do cartão a mensagem diz: "Desejo-vos um feliz Natal e um feliz Ano Novo. De Edward, Sophie, Louise e James".Este ano, a família real espanhola escolheu uma fotografia de um dos momentos mais especiais do ano - o dia em que a princesa Leonor festejou 18 anos. Na imagem, nota-se uma aposta no azul. A infanta Sofia de 16 anos usou um vestido floral azul e branco, o mesmo que acabou por contrastar com o vestido petróleo da mãe – a rainha Letizia, com a gravata do rei Felipe, e com o fato branco de Leonor.O príncipe Albert e a princesa Charlene do Mónaco não podiam deixar de apostar no glamour, típico do Mónaco. Enquanto que Albert e os príncipes Jacques e Gabriella vestem fatos pretos, a princesa Charlene surge em grande destaque com um longo vestido de veludo, na cor de cobre queimado, e ainda com brincos brilhantes.Na família não reinante da Grécia, a princesa Marie-Chantal, da Grécia, já encantou os seus seguidores do Instagram com um postal de Natal mais alegre. Na imagem estão presentes os príncipes Pavlos e Marie-Chantal, e os seus cinco filhos – Olympia, Constantine, Achileas, Odysseas e Aristides. A fotografia, ao contrário das outras famílias reais, é a preto e branco e terá sido tirada nos meses de verão, junto ao mar. No cartão lê-se: "Desejamos um feliz Natal e um bom Ano Novo. Pavlos, Marie Chantal, Olympia, Constantine, Achileas, Odysseas, Aristides".Por fim, o rei Philippe e a rainha Matilde escolheram uma fotografia tirada em julho, que assinala o décimo ano do reinado do casal. A imagem, que destaca a rainha Mathilde num vestido vermelho, apresenta ainda os príncipes Gabriel e Emannuel em fatos azul-marinho, e as princesas Elisabeth e Eleonor com conjuntos dourados. Acredita-se que tenha sido tirada do lado de fora do Palácio Real de Bruxelas.