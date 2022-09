George e Charlotte estiveram no funeral da bisavó. O que significa a sua presença?

O príncipe George, de 9 anos, e a princesa Charlotte, de 7, foram os mais novos a marcar presença no funeral de Isabel II. O príncipe surgiu num fato azul-escuro com gravata preta e a princesa com um vestido e chapéu pretos. O irmão mais novo, Louis, de quatro anos, não esteve presente.