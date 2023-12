Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quando o príncipe Harry anunciou, em janeiro de 2020, que ia afastar-se dos deveres da família real britânica, nunca terá imaginado que seria ostracizado pelo irmão e pelo pai, atual Rei Carlos III. Mas é isso que o novo livro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy Fight for Survival (fim do jogo: dentro da família real e a luta pela sobrevivência da monarquia), publicado no fim de novembro, retrata: uma família separada por preconceito e intrigas.