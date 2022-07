De que mais gosta o príncipe George? Caçar aranhas, dançar e cozinhar pizzas

No último ano, o neto de Carlos e Diana tem sido o centro das atenções por aparecer em eventos importantes, como as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha e, mais recentemente, o campeonato de Wimbledon. George vibrou com o campeão sérvio Novak Djokovic, que no final lhe passou o troféu para as mãos e ele ficou fascinado. Mesmo com as elevadas temperaturas que se fizeram sentir durante o torneio de ténis, o pequeno príncipe estava de fato e gravata e os pais foram muito criticados por isso, mas Wimbledon tem regras de protocolo que a família real tem de cumprir. Essas críticas também surgiram no ano passado, no seu debute em Wembley, no Europeu de Futebol. George tem uma postura mais formal e já não se mostra tão entediado nos eventos.Passaram nove anos desde a manhã de 22 de julho de 2013, em que Kate deu entrada no Hospital de St. Mary, em Londres, em trabalho de parto. George nasceu às 16h24, com 3,79 kg. Dois dias depois, o Palácio de Kensington anunciou oficialmente o nome do herdeiro, George Alexander Louis, em homenagem ao rei Jorge VI, pai de Isabel II. O nome era um dos mais cotados nas casas de apostas britânicas e um dos favoritos entre os súbditos. Quando o bisneto da Rainha de Inglaterra tinha 2 anos, Kate Middleton revelou que o filho tratava a bisavó por "Gan Gan" – um termo carinhoso que não perdeu. Nessa altura, por ocasião do 90.º aniversário de Isabel II, George posou com a Rainha, o príncipe Carlos e William num retrato que mostrava a ordem da sucessão.Um dos talentos que herdou da avó, a princesa Diana, foi a dança. O príncipe William revelou que tanto George como Charlotte adoram dançar. Os pratos favoritos do primogénito dos duques de Cambridge são esparguete à carbonara e pizza, que ele próprio costuma cozinhar com a mãe e a irmã. Fascinado por tempestades e aviões, é muito interessado em fotografia e o ténis é um dos seus desportos favoritos. George é fã de Roger Federer, com quem já jogou uma partida.