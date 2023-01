Isabela Valadeiro: “Fazer um filme com Pedro Almodóvar é tudo o que eu quero!”

Já fez várias novelas e séries e estreou-se há pouco tempo no teatro. A atriz alentejana, que é confundida com a modelo Sara Sampaio, adora comida e poesia. Com 26 anos, está a aprender inglês e espanhol, e fazer cinema é um sonho.