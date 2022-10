Ao telefone com Gabriela Barros: “Gosto tanto do que faço que para mim parar é um drama”

As gémeas Matilde e Filipa Bourbon de Linhaça, e a "ceguinha" Salomé, da série Pôr do Sol, valeram-lhe um Globo de Ouro para Melhor Atriz de Ficção. Gabriela Barros, de 34 anos, conta que o prémio teve um sabor especial porque foi "muito feliz" naquele projeto. Em cena com a peça O Amor é tão Simples, a atriz – que faz parte do elenco dos sketchs do programa da RTP, Cá por Casa, de Herman José – diz que chega sempre ao teatro duas horas antes do espetáculo. Gabriela nasceu e viveu em Bruxelas até aos 18 anos, tem muito medo de alturas e do improviso, já sofreu um burnout, não passa um dia sem música e quer ser mãe.