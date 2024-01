Começou a carreira aos 10 anos, na mesma altura em que experimentou o primeiro cigarro. Quer parar, mas o tabaco ajuda-a, tira-lhe “a ansiedade”. A atriz continua a encher salas, como a do Rivoli, no Porto. Em breve, voltará aos ecrãs da SIC numa nova novela.

Marina Mota não descansou enquanto não encontrou o dono de uma carteira que viu no chão do estacionamento do hotel, onde estava hospedada no Porto. Odeia a indiferença e adora pregar partidas aos colegas, como quando colou algo muito desagradável no bigode de José Raposo. Desta vez, não fez das suas. Andou sempre em correria entre Lisboa e o Porto, fez refeições fora de horas e teve de decorar páginas de texto.