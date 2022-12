“Choro só de pensar que vou deixar a Anne Frank”

Beatriz Frazão, que podemos ver em Por Ti, na SIC, e em Para Sempre, na TVI, tem 19 anos e desde os 11 que é atriz. Participou em várias novelas, como Amor Maior – que lhe valeu o Globo de Ouro Revelação –, séries e curtas-metragens, como Canção de Embalar, com a qual ganhou o prémio de Melhor Atriz Jovem atribuído no Festival IndieX, em Los Angeles. Beatriz – que fez ginástica acrobática, aprendeu guitarra elétrica e anda a tentar ler um livro por semana – está há mais de três meses no teatro, com O Diário de Anne Frank, e só de pensar que a peça vai sair de cena tem vontade de chorar. A SÁBADO falou com a atriz ao longo de três dias, na rubrica Ao Telefone Com.