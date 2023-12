Jessica Athayde: “É tudo escandaloso neste País. Não puxem por mim!”

Com 20 anos de carreira e 1 milhão de seguidores no Instagram, a atriz diz que se sente privilegiada por não lhe faltar trabalho – está no teatro e vai fazer um filme antes de regressar às novelas. Confessa que não vê muita televisão e diz que a crise do País é “brutal”.

Por fazer muita ficção, Jessica Athayde diz que o trabalho de palco é uma “lufada de ar fresco”. Por isso é que agora está em cena com a comédia O Regresso de Ricardo III no comboio das 9h24, no teatro Maria Matos, em Lisboa, e prepara-se para voltar ao cinema, com o filme Hotel Amor. A atriz – que está quase a completar 38 anos, e que há 20 se estreou em Morangos com Açúcar – confessa que não vê novelas, mas vai regressar aos estúdios de gravação em 2024. Muito ativa nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Jessica diz que ter acabado com a exposição do filho, Oliver, de 4 anos, foi a “melhor decisão” que tomou. Fica transtornada com as imagens que chegam de Gaza e lamenta a crise política em Portugal.