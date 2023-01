Morreu Gina Lollobrigida, a musa do cinema italiano

A atriz italiana Gina Lollobrigida morreu aos 95 anos, refere a agência de notícias italiana, ANSA.







REUTERS/Mario Anzuoni

Lollobrigida foi a musa do cinema italiano na década de 1950, e a par com Sophia Loren, foi responsável pela criação da imagem da diva italiana. Mais tarde tornou-se fotógrafa e escultora e, em setembro, foi candidata ao senado italiano.Começou a sua carreira ainda adolescente nas fotonovelas, mas foi o cinema que a tornou mundialmente conhecida. Terminou a carreira com filmes televisivos na década de 1990. Recebeu o Globo de Ouro pelo filme Torna a settembre, sete David di Donatello (os mais importantes prémios cinematográficos de Itália) e dois Nastri d'argento (os prémios do sindicato nacional de jornalistas do cinema italiano).Luigia Lollobrigida nasceu em Subiaco (cidade da região da Lazio), a 4 de julho de 1927, numa família de fabricantes de móveis que perdeu tudo na Primeira Guerra Mundial. Mudou-se para Roma, em 1944 onde se inscreveu no Instituto de Belas Artes. Para financiar os estudos começou a desenhar caricaturas e a posar para fotonovelas sob o pseudónimo de Diana Loris.Em 1947 ficou em terceiro lugar no concurso Miss Itália. Na ficha de inscrição, nas suas aspirações escreveu: "Fazer alguma coisa de sério com as minhas capacidades", refere o jornal La Repubblica. Fez várias participações em filmes nos anos seguintes, mais para se sustentar do que por gosto. Em 1950, um ano depois de ter casado com o médico esloveno Milko Skofiv, ruma a Hollywood, a convite do produtor Howard Hughes. Não gostou da experiência e regressou a Roma.Entre os seus sucessos contam-se Campane a martello, de 1949, Achtung, Banditi! (1951) ou Altri Tempi (1952). Mas o seu maior sucesso será em 1953 quando faz de Bersagliera (nome pelo qual ficou conhecida por uma geração) em Pão, Amor e Fantasia. O sucesso internacional chegou ao lado de Humphrey Bogart, em 1954, em Beat the Devil. No ano seguinte, protagoniza o filme que acabaria por se tornar um dos seus epítetos, A Mulher Mais Bonita do Mundo.Em 1957 nasceu o seu único filho. Acabaria por se divorciar de Skofiv 17 anos depois de ter casado. Não voltaria a casar.Lollo, como era carinhosamente tratada em Itália, foi ordenada Cavaleira da República, em 1996. Em 1999 foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU para a Alimentação e a Agricultura.