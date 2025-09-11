Harry visitou o pai rei Carlos um ano depois do último encontro: tomaram chá e estiveram juntos 50 minutos

Reencontro está a ser visto como um primeiro passao para melhorar as relações entre pai e filho.

O príncipe Harry voltou a encontrar-se com o pai - o rei Carlos III - na quarta-feira, um ano e sete meses depois do último encontro. Harry terá chegado ao Clarence House, em Londres, pelas 17h20 locais, segundo o Daily Mail. Lá estiveram reunidos 50 minutos e durante esse tempo tomaram um chá, de acordo com o Palácio de Buckingham. Depois, Harry abandonou o local pelas 18h14.



Príncipe Harry encontra-se com o rei Carlos em Londres após 17 meses Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP

O duque de Sussex chegou ao Reino Unido na segunda-feira. Nesse mesmo dia realizou uma série de eventos de caridade e depositou uma coroa de flores no túmulo da sua avó - a rainha Isabel II. Foi neste momento que se começou a levantar a hipótese de uma possível visita ao pai.

Este encontro está agora a ser visto como um primeiro passo para melhorar as relações entre pai e filho, que se deterioraram no ano passado.

A última vez que ambos estiveram juntos foi em fevereiro do ano passado, quando o rei Carlos foi diagnosticado com cancro e Harry viajou para Londres para um encontro relâmpago de 30 minutos. Desde então, o príncipe - que mora na Califórnia desde 2020 com a mulher Meghan e os seus três filhos - já visitou o Reino Unido várias vezes, inclusive para assuntos judiciais, mas em nenhum momento esteve com o pai.



Príncipe Harry e rei Carlos AP Photo/Emilio Morenatti,Pool)

Em maio deste ano, o duque de Sussex já havia até revelado, numa entrevista à BBC, que gostaria de restabelecer os laços com a sua família. "Adoraria [que houvesse] uma reconciliação com a minha família", confessou. "Não faz mais sentido continuarmos a lutar. A vida é preciosa."

Já em julho deste ano os representantes do príncipe Harry e do Palácio de Buckingham foram fotografados durante uma reunião, que aconteceu em Londres. Este momento gerou até manchetes de jornais que apontavam para uma possível "cimeira da paz".