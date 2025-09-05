Morreu a duquesa de Kent

Morreu Katharine, a duquesa de Kent, aos 92 anos. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela família real britânica através de um comunicado.



Duquesa de Kent Patrick van Katwijk/picture-alliance/dpa/AP Images

"É com profunda dor que o Palácio de Buckingham anuncia a morte da Sua Alteza Real, a duquesa de Kent", lê-se numa publicação no Instagram.

Segundo a família real, a duquesa "morreu pacificamente ontem à noite no Palácio de Kensington, rodeada da sua família". Na mesma publicação, o Palácio de Buckingham lamentou esta perda e recordou "a sua paixão pela música e a empatia pelos jovens".

Katharine era o membro mais velho da família real. Era casada com o princípe Edward, o duque de Kent, primo da antiga rainha de Inglaterra, Isabel II. O seu rosto era conhecido principalmente por ser a figura que entregava os troféus no torneio de ténis de Wimbledon e por consolar os perdedores, como fez com a tenista checa Jana Novotna, em 1993.

A duquesa era também uma amante de música. Costumava apoiar instituições de caridade musicais e ensinava música numa escola primária em Hull, onde os alunos não sabiam que era duquesa. Era apenas conhecida como a "senhora Kent".

Nascida como Katharine Worsley, a duquesa tornou-se parte da família real em 1961, quando se casou com o duque de Kent, neto do rei George V.