Cantor Iran Costa internado em Santa Maria

16:22
Artista terá sofrido um enfarte depois de um concerto.

O cantor Iran Costa está internado em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O artista terá sofrido um enfarte depois de um concerto no Monsantos Open Air, em Lisboa. Após o espetáculo, o cantor brasileiro começou por sentir-se mal e dirigiu-se ao camarim, onde sofreu convulsões. Iran Costa foi de imediato transportado ao hospital e foi alvo de um cateterismo, informaram os agentes do cantor ao Correio da Manhã

Ao que o CM apurou, o artista conhecido pelo êxito "O Bicho", está nos Cuidados Intensivos. 

Iran Costa tinha um concerto marcado para esta noite de domingo no Festival do Berbigão, na Mexilhoeira Grande, Algarve. 

