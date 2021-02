Harry responde à rainha Isabel II. Príncipe William ficou “chocado”

Há um ano o príncipe Harry e Meghan Markle anunciavam os seus planos para deixar os cargos oficiais na família real inglesa. Agora, este afastamento foi tornado definitivo. Mas o facto dos duques de Sussex terem respondido ao comunicado oficial parece ter tido efeitos na relação, já fragilizada que Harry tem com o irmão, o príncipe William, terceiro na linha de sucessão ao trono.







O Palácio de Buckingham confirmou a saída definitiva dos duques de Sussex das funções reais, na passada sexta-feira. Acrescentava ainda que o príncipe Harry e a mulher deixariam assim as causas que tinham abraçado como patronos reais, já que "ao deixarem a Família Real, não é possível continuarem com as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida dedicada ao serviço público".No entanto, no mesmo dia em que saiu este comunicado, também o casal Harry e Meghan quis explicar o que os levou a abandonar em definitivo os deveres reais e pelo meio responderam à avó de Harry. "Todos podemos viver uma vida de serviço. O serviço público é universal", dizia o comunicado, deixando claro que o serviço aos outros não é exclusivo da realeza.Esta resposta acabou por ter repercussões dentro da família real. De acordo com o jornal inglês The Times, o Príncipe William, irmão de Harry, está "muito triste e genuinamente chocado" pelo facto do seu irmão ter respondido à rainha. Segundo uma fonte próxima, William está "transtornado com o que aconteceu" e considera as ações dos duques "insultuosas e desrespeitosas".Junto da família real o entendimento é o de que não se responde a uma comunicação oficial da rainha. Ela fala e ninguém comenta em público o que foi dito. A postura dos duques foi vista como "petulante" e "ofensiva".Além disso, um amigo do príncipe William, que um dia será rei, sente que depois da renúncia do irmão mais novo, todas as responsabilidade "caíram sobre si". Os dois irmãos partilhavam alguns patronatos e apareciam frequentemente juntos em atos oficiais.Ao que tudo indica, a relação dos dois irmãos, filho do príncipe Carlos e da princesa Diana, ficou ainda mais fragilizada. Os dois estariam a recuperar os laços depois do afastamento, motivado pela saída de Harry da família real e da sua mudança para os EUA. Agora, este comunicado dos duques de Sussex voltou a levantar um muro entre os dois.O Times compara mesmo a situação com o que se passou em 1936, com a abdicação de Eduardo VIII. O tio da Rainha Isabel II abdicou da coroa para se poder casar com a divorciada americana Wallis Simpson, tornando o seu irmão, Jorge VI, que nunca esperou ser rei, o novo monarca. Os dois nunca mais tiveram uma relação de proximidade.No entanto, amigos dos jovens príncipes garantem que os dois farão todos os possíveis para superar as discussões e diferenças. Disso também dependerá certamente o que Harry e Meghan disserem na entrevista a Oprah Winfrey que será transmitida a 7 de março.Apesar das dificuldades nas relações pessoais, o Palácio de Buckingham garante no comunicado que "apesar de todos estarmos tristes com sua decisão, o duque e a duquesa continuam a ser membros amados da família".