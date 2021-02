Primo da rainha Isabel II preso por assédio sexual

Um primo da rainha Isabel II foi condenado a 10 meses de prisão por assédio sexual cometido contra uma mulher no interior do seu castelo na Escócia.



Simon Bowes-Lyon, conde de Strathmore, forçou a entrada no quarto de uma mulher em fevereiro do ano passado. O homem de 34 anos é filho do primo da rainha - família do lado da rainha-mãe - e confessou ser culpado.



A vítima de 26 anos estava no castelo Glamis a assistir a um evento de relações públicas que tinha três dias de duração. Estava na cama, quando Simon Bowes-Lyon, embriegado, apareceu no seu quarto às 1h20 da manhã. Convenceu-a a abrir a porta e acabou por forçar a sua entrada no quarto, onde a assediou.