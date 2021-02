O príncipe, com 62 anos de idade, já reconheceu a paternidade de dois filhos ilegítimos, mas parece que não há duas sem três: surgiu mais uma alegação de outra relação que resultou numa filha, em 2005.

Terá Alberto do Mónaco um terceiro filho ilegítimo?

O príncipe Alberto II do Mónaco pode ter um terceiro filho ilegítimo. O monarca terá conhecido Mariza S. (cujo nome verdadeiro não pode ser divulgado por razões legais) de 20 anos, numa visita ao Rio de Janeiro, em setembro de 2004. O que começou numa discoteca rapidamente ganhou asas: Mariza passou a acompanhar Alberto por vários países europeus, revela a revista brasileira VEJA.

Durante 15 dias de luxo e viagens, passaram por Lisboa, Milão, Monte Carlo e Moscovo, onde alegadamente Mariza foi apresentada ao presidente Vladimir Putin, que lhe deu um "quente abraço".

Mas os detalhes que fazem esta história parecer um filme não acabam aqui. Mariza afirma ter desconhecido a verdadeira identidade do príncipe, afirmando que este se apresentou como advogado e diplomata do Canadá. Depois da viagem, os dois nunca mais voltaram a estar juntos. Só anos mais tarde é que Mariza descobriu que Alberto era o príncipe do Mónaco, ao ver uma fotografia numa revista.