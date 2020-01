A duquesa de Sussex, Meghan Markle, voltou ao Canadá depois da sua decisão, em conjunto com o príncipe Harry, de afastamento do papel de "membros seniores" da família real britânica.

De acordo com fonte do Buckingham Palace ao The Guardian, a rainha, Isabel II, o príncipe Carlos e o irmão de Harry, William, encarregaram funcionários reais de encontrar uma "solução prática" para os futuros papéis dos duques de Sussex e para os seus planos de se tornarem financeiramente independentes.

O casal tinha regressado ao Reino Unido depois de ter passado a época natalícia no Canadá, com Meghan a regressar agora ao país da Commonwealth para cuidar de Archie, o filho de ambos, que ficou a cargo de amas e amigos da duquesa.

"Consigo confirmar que ela está no Canadá", afirmou a porta-voz de Meghan ao jornal britânico. Uma outra fonte indicou à agência PA Media que a mulher do príncipe Harry apenas veio ao Reino Unido para "algumas reuniões e voltou" ao país norte-americano.

No anúncio em que anunciaram querer adotar um "novo papel progressivo" dentro da família real britânica, o casal indicou também que iria começar a passar mais tempo na América do Norte.

Esta não é uma decisão inédita dentro da família real britânica, com comentadores da realeza a traçarem comparações com a crise constitucional de Eduardo VIII, que abdicou do trono em 1936 após poucos meses de reinado ao propor casamento à socialite americana Wallis Simpson, divorciada do primeiro marido e em vias de se divorciar do segundo.

Após abdicar do trono, foi concedido a Eduardo VIII, irmão de Jorge VI e tio de Isabel II, o título de duque de Windsor, passando o resto da sua vida em França com Wallis até morrer em 1972.