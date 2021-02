É definitivo: Harry e Meghan disseram à rainha que não vão voltar

É oficial. Um ano depois de terem anunciado que se iam afastar da família real, Harry e Meghan informaram a rainha de que não vão querer voltar às antigas funções.







John Stillwell/Pool via Reuters/File Photo

Os duques de Sussex informaram o Palácio de Buckingham que emitiu um comunicado. Com este abandonar definitivo, os duques abdicam também dos patronatos e honras militares que lhes tinham sido atribuídas. Regressam agora à rainha, que as irá distribuir pelos restantes membros da família real britânica."Apesar de tristes com esta decisão, o duque e a duquesa continuam a ser membros muito amados da família", referiu o Palácio de Buckingham, no comunicado O porta-voz do casal, que se mudou para a Califórnia e que anunciou no passado dia 14 estar à espera do segundo filho, referiu que "o duque e a duquesa de Sussex permanecem muito empenhados com o seu dever e serviço para com o Reino Unido e todo o mundo e ofereceram o seu apoio a todas as organizações que representaram, independentemente do seu cargo oficial." "Podemos todos viver uma vida de serviço. Servir é universal", acrescentou, citado pelo The Guardian Desde que se afastaram da casa real britânica, Meghan e Harry assinaram contratos lucrativos a Netflix e a Spotify. E irão protagonizar uma entrevista "íntima" com Oprah Winfrey, que será transmitida a 7 de março na CBS.