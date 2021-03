Está aberta a guerra entre Meghan e Buckingham

O Palácio vai investigar as acusações de bullying feitas à mulher de Harry, por parte de antigos funcionários. Mas a duquesa já retaliou. Em entrevista a Oprah acusa-os de “perpetuar falsidades”.

Estalou o verniz. Já se sabia que, a entrevista de Harry e Meghan a Oprah, tinha deixado o Palácio desconfortável. Mas de cada vez que se conhece uns segundos da conversa, mais claro fica que o afastamento entre o filho do Príncipe Carlos e a família real é irreversível.

Há um novo capítulo da saga de troca de acusações entre os Sussex e Buckingham. Agora um pouco mais grave e com novas denúncias de mau comportamento de Meghan. O jornal Times revela que a Duquesa de Sussex "expulsou dois assistentes pessoais da casa" e estava ainda a "minar a confiança" de um terceiro membro da equipa. Fontes citadas pelo jornal acusam a Duquesa de levar os funcionários às lágrimas, quando se mudou para o Palácio de Kensington, depois do casamento com o Príncipe Harry, em maio de 2018.

"Não consigo parar de tremer", foi desta forma que um assessor descrevia o ambiente no Palácio e o impacto que a simples hipótese de ter uma discussão com Meghan tinha. Há ainda acusações de humilhações. O assessor de comunicação do casal na época, Jason Knauf, denunciou o comportamento de Meghan na tentativa de proteger os restantes funcionários de Kensington.