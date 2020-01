Isabel II marca reunião com filho e netos para resolver situação de Harry

príncipe

e

anunciaram que se pretendem afastar da família real britânica, deixando de exercer o seu papel de membros séniores, apesar de garantirem que vão

"continuar a apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha". A informação foi partilhada pelo casal na rede social Instagram, onde explicaram que pretendem tornar

"financeiramente independentes". Além disso, acrescentava o texto, pretendem passar a viver entre o Reino Unido e os EUA.A decisão foi tornada pública depois de Harry e Meghan terem passado as Festas, juntamente com Archie, no Cadaná e não com a família real britânica. Recentemente, uma fonte próxima da realeza dissera ao The Sun que o casal podia mesmo abdicar dos títulos reais, mas essa decisão não foi em frente.De acordo com a imprensa britância, a monarca ficou "furiosa" visto que o casal "não lhe contou nada" e Carlos e William souberam da decisão "pelas televisões". O Mail Online revelou que Harry e Meghan quiseram manter esta decisão no máximo secretismo e que foi tudo discutido entre os dois durante as férias no Canadá. Para isso, contaram apenas com o apoio da sua equipa de assessores.A vida de Harry e Meghan não tem sido fácil desde que o casal assumiu a relação e casou. Críticas nas redes sociais e notícias constantes sobre problemas da antiga atriz com o novo mundo em que passou a viver tornaram-se parte do dia-a-dia dos duques. Perante as contantes indicações que havia problemas entre os filhos de Carlos e Diana , Harry assumiu que estava mais distante do irmão, William , mas que tal se devia apenas às vidas mais atarefadas de ambos.