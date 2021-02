Beau Brummell, o primeiro influencer do mundo

Revolucionou a forma de vestir das elites do século XIX. Tornou-se íntimo do príncipe de Gales, que passava horas a vê-lo tomar banho e a fazer a toilette



A rotina matinal de George Bryan Brummell era tão fascinante que o príncipe de Gales (mais tarde rei George IV) não resistia a ir a sua casa só para o ver tomar banho de imersão com água quente – uma inovação, já que o hábito era lavar apenas o rosto, as mãos e os braços com água fria. De seguida, "Beau" Brummell, como era conhecido, escovava os dentes, fazia a barba, puxava o lustro às botas com champanhe e dava o nó na gravata, como só ele sabia fazer – um ritual que chegava a demorar cinco horas e que encantava o futuro rei de Inglaterra.