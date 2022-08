'A mulher é propriedade do marido.' A glorificação de Andrew Tate, o homem mais tóxico da Internet

Prega que "as mulheres de 19 anos são mais atraentes porque passaram por menos pila" e que um homem trair "é exercício". Chega a rapazes dos 10 aos 29. A nova celebridade do Tik Tok preocupa psicólogos ouvidos pela SÁBADO.

De charuto preso entre o indicador e o médio, com um copo de whiskey na mão, um homem careca de óculos escuros, ora de camisa apertada, ora de manga cava, tem inundado o Tik Tok e o YouTube — com frases chocantes. "A razão para raparigas de 18 e 19 anos serem mais atraentes do que de 25 é porque passaram por menos pila. Digo-o aqui mesmo na Internet, não quero saber"; "Eu acho que a minha irmã é propriedade do seu marido"; "Se eu sair à noite, f**** uma rapariga qualquer e voltar para casa da minha namorada porque a amo, isso não é traição — é exercício"; são alguns dos muitos exemplos que fizeram de Andrew Tate, antigo kickboxer britânico-americano, uma das figuras a ganhar maior tração nas redes sociais. Apesar de o Tik Tok repudiar nos seus termos e condições "misoginia e outras ideologias e comportamentos de ódio", o seu nome em hashtag tem sido pesquisado na rede social chinesa mais de 12 mil milhões de vezes e os seus vídeos têm sido amplamente difundidos e sugeridos entre os utilizadores.