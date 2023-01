Jovens revelam esquema usado por Andrew Tate para recrutar mulheres

Tinha uma conta privada, apenas 200 seguidores e encontrava-se a estudar num colégio privado. Daria Gusa, na altura com 16 anos, foi uma das jovens abordadas por Andrew Tate, vinte anos mais velho, através das redes sociais.







A mensagem dizia apenas "menina romena" e vinha acompanhada de alguns "emojis sedutores", mas agora esta jovem suspeita que fizesse parte de um padrão usado pelo influencer.Em declarações à BBC, Daria Gusa explica que, no momento em que foi contactada, Andrew Tate saberia onde ela estudava "porque tinha o nome do colégio na biografia". A mensagem enviada a Daria ficou sempre sem resposta, até porque a jovem romena rapidamente percebeu que a mesma tinha sido mandada a outras colegas."Acho que ele estava apenas a tentar encontrar raparigas que fossem o mais inocentes e ingénuas possível", explica a estudante que se encontra a estudar no Reino Unido e é filha de um conhecido político romeno. A segurança que tem faz com que se sinta confortável para contar a sua história, mas explica que muitos colegas seus – fãs do influencer - dizem que as suas declarações são "completas mentiras"."Há muitos jovens da minha idade que o idolatram, isto é um grande problema. Não podemos acordar daqui a 20 anos com dois milhões de Andrew Tates", diz à BCC.Se por um lado é certo que falar com outras pessoas não constituiu crime, por outro o discurso usado por Tate nos seus cursos online lança dúvidas sobre as suas intensões. Na Internet, o famoso chegou a afirmar que "nunca namoraria" com uma mulher que tivesse mais de 25 anos e assumiu que o seu trabalho passava por "conhecer uma rapariga, ir com ela a alguns encontros, dormir com ela e fazer com que se apaixone para que faça tudo o que eu disser".Explica que as suas relações começam sempre com uma mensagem simples: "És linda". Depois, com o tempo, acaba por atirar um "porque é que eu nunca te vejo, onde é que te andas a esconder?". Tate dá a certeza aos seus alunos de que "99% delas respondem que não se estão a esconder" e ficam ainda mais interessadas."Na minha experiência, o que gera intriga e faz com que elas respondam é quando perguntas onde é que elas estão. Outras vezes envio emojis que não fazem sentido para ficarem com interesse, algumas cerejas, uma laranja ou um morango", garantia Tate.Gabriela, uma outra jovem contactada pela BBC, é o exemplo perfeito desta tática. Um dia recebeu uma mensagem de Tristan (irmão de Andrew) que dizia "tu és linda", mas a jovem explica que também sabia que ele estava a fazer o mesmo com outras amigas.Chegou a responder às mensagens e até foi convidada para "ir dar uma volta de carro e ir a uma festa", mas nunca aceitou. A conversa terminou abruptamente quando Gabriela decidiu expor Tristan nas suas redes sociais.Tanto Andrew Tate como o irmão encontram-se detidos na Roménia por suspeitas de participarem num esquema de tráfico de seres humanos , onde recrutavam mulheres em situações precárias a viajarem para Roménia prometendo-lhes uma relação amorosa. Quando chegavam ao condado de Ilfov, acabavam por ser submetidas a atos de violência física e psicológica e forçadas a atuarem para câmaras em troca de dinheiro.A BBC assegura que viu as mensagens trocadas com estas duas jovens e que, as contas de onde foram enviadas pertenciam de facto a Andrew e Tristan Tate antes de serem banidos do Instagram. Porém, ressalvam que não têm forma de saber se as mesmas foram escritas pelos próprios ou por terceiros que com eles trabalhem.