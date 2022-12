Andrew Tate foi detido na Roménia sob acusações de tráfico de seres humanos

Andrew Tate foi detido na quinta-feira, suspeito de participar num esquema de tráfico de seres humanos. A resposta em vídeo à ativista climática Greta Thunberg fez com que as autoridades descobrissem o seu paradeiro.







Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Esta quinta-feira, as autoridades da Roménia levaram a cabo cinco buscas domiciliárias em casa de quatro pessoas por alegadamente pertencerem a um grupo criminoso suspeito de manter um esquema de tráfico de seres humanos.De acordo com um comunicado da polícia romena, entre os dois detidos estão dois cidadãos britânicos e dois romenos suspeitos de terem criado um grupo criminoso com o único objetivo de recrutar, acomodar e explorar mulheres a criarem conteúdo pornográfico para distribuírem em sites online. Em troca terão recebido quantias avultadas de dinheiro.A imprensa romena refere que a polícia acredita que Tate e os seus sócios terão convencido mulheres em situações precárias a viajarem para Roménia prometendo-lhes uma relação amorosa. Uma vez no condado de Ilfov, terão sido submetidas a atos de violência física e psicológica e forçadas a atuarem para câmaras em troca de dinheiro.Segundo a imprensa, foram identificadas seis alegadas vítimas.Alegadamente a polícia romena descobriu que Tate estava no país depois do antigo campeão de artes marciais ter respondido a Greta Thunberg que gozou com ele no Twitter. No vídeo, o suspeito recebia caixas de pizza de uma pizzaria romena.Esta terça-feira, numa das suas publicações, no Twitter, Tate identificou Greta numa fotografia e escreveu: "Tenho 33 carros". O kickboxer britânico aproveitou ainda o tweet e acrescentou mais algumas provocações – o tamanho dos motores dos seus carros ("O meu Bugatti tem um quad turbo w16 8.0L" e "Os meus dois Ferrari 812 competizione têm 6.5L v12s") e as seguinte frase: "Isto é apenas o começo", "Por favor, forneça um endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respetivas enormes emissões."Greta Thunberg não ficou calada. A jovem respondeu também no Twitter. "Sim, por favor, esclareça-me. Envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com [energiadegajocompilapequena@arranjaumavida.com]", escreveu.