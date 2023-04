Maria Botelho Moniz dará entrevista sobre crónica polémica

Cristina Ferreira, também mencionada no texto, considera que este merece "atenção judicial". O autor, Alexandre Pais, responde: "Não critico pessoas, apenas exprimo a minha opinião sobre o que as vejo fazer enquanto profissionais de TV."

A apresentadora Maria Botelho Moniz, da TVI, vai ser entrevistada no mesmo canal esta terça-feira, dia 4, acerca do texto de opinião que a visa publicado no jornal Correio da Manhã.







os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio".

Cristina Ferreira, como outros, tem todo o direito de escolher a imagem com que se apresenta, mas isso em televisão paga-se com audiências

Também gosto de receber elogios, mas não a troco de denegrir por comparação uma colega e por isso também o devolvo", respondeu Sónia Aráujo.



O texto também foi alvo de críticas de outras celebridades como Nuno Markl, Carolina Deslandes, ou Tânia Ribas de Oliveira.

"Mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características, Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige: disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício", lê-se no texto de opinião assinado pelo colunista Alexandre Pais. Sobre Cristina Ferreira, critica "A apresentadora Cristina Ferreira considerou que o texto merece "atenção judicial". "Alguém que decidiu tecer considerações sobre o corpo de duas mulheres de forma abjeta e reprovável. Alguém que na imprensa escrita decide utilizar o espaço que tem humilhando duas apresentadoras de televisão pela sua condição física", escreveu nas redes sociais.Ao Correio da Manhã , Alexandre Pais sustentou que faz crítica de televisão há 13 anos. "Não critico pessoas, apenas exprimo a minha opinião sobre o que as vejo fazer enquanto profissionais de TV.", afirma.As apresentadoras Sónia Araújo e Catarina Furtado, mencionadas na crónica como bons exemplos, criticaram o texto. "Faço aqui uma declaração de que não aceito este elogio! E devolvo-o. Como nos prémios", afirmou Catarina Furtado. "Esta manhã, durante o seu programa Dois às 10, Maria Botelho Moniz agradeceu "a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens bonitas no dia de hoje".