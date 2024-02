À distância de CDU e AD, o PS juntou silêncio

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Debate das pensões foi o que roubou mais tempo ao secretário-geral do PCP e ao líder da AD. Paulo Raimundo defendeu que "não vale a pena virmos com o choradinho que não há dinheiro" e o silêncio de Montenegro também marcou o debate.

O debate entre Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática (AD), e Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP (a representar a coligação CDU), arrancou com serenidade e alguns sorrisos - mas não sentou ambos à mesma mesa, visto que Montenegro se juntou via videochamada, no Porto. Entre questões relacionadas com o aumento dos salários e descidas de impostos, foram principalmente as pensões que marcaram o debate de 10 de Fevereiro, bem como o silêncio de Montenegro a uma pergunta colocada pelo jornalista.