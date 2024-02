A “santa paciência” de Pedro Nuno Santos para aturar isto tudo

Pedro Nuno Santos (PS) e Rui Tavares dão-se bem, tratam-se por tu e prometeram aprofundar a relação se as coisas correrem bem a 10 de março. O debate que tiveram esta noite na RTP foi tão amigável que a única coisa que discordaram foi quão fundo não foram no passado recente.







Pedro Pina/RTP

avalia os líderes em confronto segundo quatro critérios, pontuados de 1 a 5: a linguagem, a venda de propostas, o killer instinct e o estilo. Ganha quem somar mais pontos. Knockout é uma vitória arrasadora, knockdown, uma simples vitória, o empate - fala por si.



A linguagem

Rui Tavares: 4 pontos

Pedro Nuno Santos: 1 ponto



Rui Tavares é um clássico político picareta falante e gosta do registo redondo com recurso a formulações pouco concisas e entendíveis, ainda mais para a velocidade a que fala. Mas é conciliador, civilizado, acolhedor até. Alguém que aparenta ter paciência para nos convencer de algo durante horas seguidas sem ser chato nem impositivo. Mais importante: alguém que aparenta ter a inteligência de mudar de posição se for convencido disso.



Pedro Nuno Santos, à falta de um oponente para descarregar a energia e a impaciência, virou-se para o moderador, João Adelino Faria. A profusão de queixas, reparos, indiretas, reclamações e irritações é impressionante para quem falou apenas durante 13 minutos, o que é uma performance arriscadíssima para quem quer ganhar umas eleições.



Até um "santa paciência" lhe saiu.



"Não percebo por que há essa pressão sobre o PS. (…) Temos aqui dois pesos e duas medidas. (…) João, peço desculpa. (…) Estou a responder da forma direta que entendo. (…) Peço desculpa… (…) É importante, de uma vez por todas, que sejamos coerentes. (…) Santa paciência… (…) Não acordámos agora… (…) Peço desculpa… (…) Não, não viram. Fazem de conta que não se fez. Portanto, tenho de continuar a repetir. (…) Peço desculpa… (…) Não, peço desculpa… (…) Se quiserem fazer este debate de forma demagógica, nunca mais lá chegaremos. (…) Estamos a falar de quê? (…) Não, não é isso. (…) Isso não faz sentido. (…) Não podemos estar sempre nessa. (…) Eu cá não quero. (…) O que lhe quero dizer. (…) Já lhe disse. (…) É muito frustrante estarmos constantemente a ouvir. (..) Não podemos estar constantemente a desvalorizar. (…) Eu queria poder terminar o que estava a dizer."



A venda de propostas

Rui Tavares: 3 pontos

Pedro Nuno Santos: 2 pontos



A dado momento, Rui Tavares falou no Passe Ferroviário Nacional como uma proposta do Livre que foi negociada com Pedro Nuno Santos quando este era ministro, sendo hoje uma realidade. Do outro lado da mesa, os olhos do líder do PS brilharam. O Passe Ferroviário Nacional era um excelente exemplo de como os dois partidos podem perfeitamente conviver, de tal forma que por três vezes tentou introduzir o Passe Ferroviário Nacional no debate. O moderador é que não deixou.



"Há medidas boas do Livre que conseguem encaixar" num hipotético programa de governo do PS, disse Pedro Nuno Santos. Ainda por cima, "eu tenho muito boa relação com o Rui Tavares". Para depois jogar alto: "Se a AD ganhar, não há nenhuma medida do Livre. As medidas do Livre foram realidade [no anterior governo] porque o PS ganhou."



É provável que o Pedro Nuno Santos mais não estivesse a fazer do que apelar ao voto útil, mas Rui Tavares lembrou-lhe que houve muita coisa que o Livre propôs que o PS não aceitou. Ou, como no caso da habitação, propostas que o "PS aprovou na generalidade e depois esvaziou na especialidade." Falou-se ainda de outras medidas na Saúde e na Educação onde parece haver acolhimento.



Pedro Nuno Santos repisou o que já disse sobre habitação e saúde – é o problema de ser muito entrevistado – e insistiu na mesma estratégia de desvalorização dos problemas, ora porque não são tão graves, ora porque acontece noutros lados também:



"O problema [da habitação] é sério, mas está por toda a Europa."



"Os [maus] resultados no PISA estão em média com a OCDE, estamos em queda como todos os países depois da pandemia."



"Não podemos estar constantemente a fazer de conta que tudo correu mal."



O killer instinct

Rui Tavares: 3 pontos

Pedro Nuno Santos: 2 pontos



Ninguém estava ali to kill ninguém a não ser quem lá não estava: a AD.



Pedro Nuno Santos: "Jogamos o futuro do SNS. A direita não acredita no SNS e quer desviar receitas. Foi o SNS que defendeu o povo."



Rui Tavares: "Acho que pagamos demasiado aos privados [na saúde]. Metade do Orçamento é para pagar aos privados".



Do líder do Livre espera-se estas afirmações muito esquerdistas, ou "estatais". Do líder do PS, que pretende ir à base eleitoral do PSD ou ao centro, a tese de que a direita quer destruir o SNS soa a disco riscado.





O estilo

Rui Tavares: 3 pontos

Pedro Nuno Santos: 1 ponto



Não há muito a dizer num debate entre duas pessoas que gostam uma da outra, ou pelo menos que se respeitam, e que poderão trabalhar juntas num futuro próximo. É o que esperam. Rui Tavares vem de uma serie de três debates em três dias seguidos. Manteve o mesmo registo de aluno aplicado e atento.



Pedro Nuno Santos jogou na segunda e descansou as pernas até sexta. Apesar disso, pareceu mais cansado e alheado. Por várias vezes via-se Rui Tavares a falar e Pedro Nuno Santos a olhar para baixo, ou para o lado, para o que se passava no estúdio.



Não se percebe se tem bicho-carpinteiro, dificuldade em focar-se, energia a mais ou se estava realmente aborrecido com aquilo tudo. Ou até podia estar simplesmente exausto. Seja o que for, a imagem não é boa. Inês Sousa Real caiu, fraturou o ombro, não se queixou das dores e foi debater com a máxima energia que terá conseguido simular.

E o vencedor é:

Rui Tavares, com 13 pontos contra 6 de Pedro Nuno Santos.