Ventura e Rui Tavares: a grande, grande bandalheira à solta

Quando se faz uma acusação, é preciso estar-se preparado para a sustentar. Tavares arrancou a acusar o Chega de criar o ambiente para que tenham surgido fotos do seu filho na escola a circular nas redes sociais, mas depois não foi capaz de apontar responsabilidade a ninguém do partido pelo ocorrrido. Restou-lhe recuar e ver Ventura a aproveitar a oportunidade. Não recuperou no resto do debate, que decorreu sempre no registo preferido de Ventura - o da "bandalheira". Independentemente do conteúdo (além do mais escasso), a eficácia pendeu mais para o lado de quem pôde jogar o jogo que prefere.