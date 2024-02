O debate que foi uma prenda de Tavares a Montenegro

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O líder do Livre deixou o líder da AD demasiado confortável para criar pontes que podem atrair eleitorado do centro e mostrou-se disponível para uma aproximação pós-eleitoral.

Luís Montenegro e Rui Tavares defrontaram-se relaxados num ambiente de grande cordialidade - até com risos pelo meio - em que foi surpreendente o piscar de olhos do Livre a um consenso alargado com o PSD. Em declarações que à partida seriam acerca de um esforço interpartidário para reformar a Justiça, Rui Tavares mostrou-se disponível para mais do que isso, justificando-se com a "proteção dos perigos dos autoritarismos e populismos" pelos "democratas" com "sentido de responsabilidade". Luís Montenegro não foi tão longe, e Rui Tavares voltou a lembrar mais tarde que era de esquerda, estando perante um adversário da "direita democrática" a que se contrapõe a extrema-direita (a que colou o Chega).