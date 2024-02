Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Se a AD pensava que o líder do Chega ia fazer o trabalho sujo e levar o socialista consigo para a lama, correu mal.

O debate que se previa mais tenso para Pedro Nuno Santos correu-lhe muito melhor do que se esperava, vincando bem as diferenças - no conteúdo e na forma - entre quem concorre por um partido de poder e quem ainda está muito longe disso.