Rui Rocha quer 'borlas' para os ricos e Mortágua só quer distribuir pobreza

Mas só segundo o adversário. Rui Rocha queixou-se do "lá vem o partido dos ricos" da bloquista, Mariana Mortágua queixou-se do "comício" liberal e garantiu que até quer fazer crescer Portugal, mas Rocha lembrou-a de que o programa pouco ou nada fala disso. O debate foi duro, mas seco.

Rui Rocha quer crescimento, Mariana Mortágua quer os CTT e a REN sob controlo do Estado. Muitos números, muito contra ataque, dois líderes em tom zangado e distante, com um pequeno comício liberal pelo meio. O papão era sempre o outro. Mortágua desmontou bem baixa de impostos da IL, Rui Rocha ilustrou melhor o caos na saúde e a ausência de respostas do BE para o setor e para o crescimento.