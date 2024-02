Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

PS e BE quase de mãos dadas, mas divididos pela saúde e habitação

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, esteve esta sexta-feira frente a frente em debate com o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e ao longo dos 30 minutos foram vários os temas discutidos: da habitação, à justiça, passando pelo financiamento da NATO e um possível acordo entre os partidos. Foram os setores da saúde e a habitação o que mais dividiu ambos.