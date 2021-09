Velório de Jorge Sampaio começa às 12h em Belém e será aberto ao público

As cerimónias fúnebres começam amanhã por volta das 10h, em Lisboa, e estendem-se até Domingo. Velório será no antigo picadeiro em Belém.

As cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio começam às 10h10 deste sábado, em Lisboa, com a chegada do corpo do ex-Presidente da República à Praça do Município. O programa, transmitido hoje ao final da tarde pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, estende-se até Domingo. O velório, em Belém, estará aberto ao público começa amanhã às 12h.



Sérgio Lemos/Correio da Manhã

O primeiro passo será uma homenagem na Câmara Municipal de Lisboa, de que Jorge Sampaio foi autarca entre 1990 e 1995. Na cerimónia estará o presidente da Câmara, Fernando Medina, e todo o executivo camarário e os presidentes de junta de freguesia.

Da Praça do Município o corpo será levado para o antigo Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, onde deverá chegar pelas 10h45. As mais altas figuras o Estado – o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro António Costa – estarão presentes numa homenagem à chegada ao museu.

O velório – o corpo ficará em câmara ardente no antigo picadeiro em Belém – será entre as 12h e as 23h e estará aberto ao público. No Domingo será feita entre as 11h e as 13h a cerimónia oficial de homenagem a Jorge Sampaio no Mosteiro dos Jerónimos – também em Belém –, antes da saída para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Na cerimónia haverá discursos oficiais dos mais altos representantes do Estado e de membros da família. O corpo chegará ao cemitério pelas 13.30 e terá nova homenagem pelos três ramos das Forças Armadas, a que se seguirá o tempo da cerimónia privada para a família.

Augusto Santos Silva divulgou a sequência das cerimónias ao lado de José Manuel dos Santos, representante da família do ex-Presidente e que foi seu assessor cultural em Belém. O governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte de Jorge Sampaio. As reações à morte têm surgido de vários quadrantes da vida política nacional e internacional.



Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde o final de Agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.