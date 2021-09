Jorge Sampaio: 81 anos, 81 amigos, adversários e ídolos

Ao longo da sua vida, Sampaio rodeou-se de amigos e adversários que se tornaram amigos. A sua vida foi marcada por centenas de pessoas. Estas foram algumas das que a moldaram.



1. Arnaldo Sampaio (1908-1984) – pai de Jorge Sampaio, foi um médico respeitado em Sintra tendo, durante a II Guerra Mundial, ajudado muitas das famílias locais devido ao seu domínio do inglês. Opositor do Regime, ganhou destaque no final da década de 60 do século XX. Foi essencial na criação do plano Nacional da Vacinação contra a Poliomielite e chegou a ser membro do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde. Era confidente dos filhos e com o mais velho chegou a ensaiar discursos políticos.



2. Fernanda Bensaúde Branco (1908–2000) – A mãe de Jorge Sampaio era filha de Fernando Branco e de Sara Bensliman Bensaúde. Dava aulas particulares de inglês, incluindo aos filhos que sempre falaram em português e inglês em casa. Esteve junto do filho aquando da sua primeira vitória na corrida à Presidência da República.