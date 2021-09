Jorge Sampaio e a demissão de Santana. Uma história, duas versões

Era domingo, 28 de novembro de 2004. O filho de Henrique Chaves, ministro-adjunto de Pedro Santana Lopes, entrega na agência noticiosa Lusa o comunicado em que o seu pai apresentava a sua demissão. O documento era feroz no ataque que fazia ao primeiro-ministro. Henrique Chaves tinha sido relegado de ministro-adjunto para ministro do Desporto, Juventude e Reabilitação. Era uma traição do "Menino Guerreiro" ao amigo pessoal e companheiro de luta desde o congresso de 1995 que levou Fernando Nogueira à liderança do PSD. Foi este o facto político que que espoletou a demissão de Santana por parte de Jorge Sampaio.

Com a despromoção, Chaves sentia que estava a ser traído pelo homem a quem tinha dado apoio e quis castigar o atrevimento de Santana com uma despedida espalhafatosa. Não iria apenas comunicar que se demitia, mas ia igualmente explicar o porquê. E não mediu as palavras a usar. "Não concebo a vida política e o exercício de cargos públicos sem uma relação de lealdade entre as pessoas nem o exercício de qualquer missão privada ou pública, sem o mínimo de estabilidade e coordenação", escreveu no comunicado o homem que era um dos mais reconhecidos santanistas.

Jorge Sampaio recebeu a notícia da demissão enquanto estava no cinema. Já Santana preparava-se para discursar num cine-teatro em Vila Pouca de Aguiar. Discursou e tentou não deixar "transparecer nenhum sentimento". Nesse mesmo dia, o Presidente da República convocou Santana para uma reunião no dia seguinte, em Belém.