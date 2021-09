O jovem Sampaio estava prestes a levar uma multa de um polícia devido a uma ultrapassagem considerada perigosa. Quando reclamou com o agente, o pai deu-lhe uma bofetada na cara.

A história da única bofetada que Sampaio recebeu do pai

Aos 18 anos, Jorge Sampaio tirou a carta de condução. Continuando a morar em Sintra, mas como a vida do pai (a trabalhar aos serviços do Ministério da Saúde) e de Jorge se faz em Lisboa, fazem diariamente a viagem entre a vila e a capital. Foi numa dessas viagens que, pela primeira (e única) vez, Arnaldo Sampaio bateu no filho.