Jorge Sampaio, frases para memória futura

Antigo Presidente da República deixou um legado de intervenções e reflexões públicas marcantes na História do Portugal. "Um Presidente da República não é uma folha seca, é alguém que tem de ter princípios e valores que defende a Constituição e está recheado de vivências."

Dedicou a vida à causa política e à luta pelos direitos humanos. Jorge Sampaio confessou que não era um aluno brilhante, com formação musical, nunca teve medo do trabalho. Em 1994, dizia ao Expresso que se não tivesse condições políticas para continuar que voltava à vida de advogado. "Podem ter a certeza de que baterei à porta do meu velho escritório, a saber se ainda haverá um vão de escada para trabalhar."

Muito próximo da família, dos pais e do irmão. Sempre contou com o apoio de todos ao longo da sua carreira e descreveu-os como "uma família porreira." Relembre algumas das frases mais emblemáticas.