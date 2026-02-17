Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: a fortuna de João Maria Jonet não é o que se pensa

SÁBADO
SÁBADO 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Consultor foi eleito vereador em Cascais e teve de entregar declaração de rendimentos e património, Nos Indiscrestos desta semana, tempo ainda para as promoções de uma adjunta do ministro da Educação

Há muito que João Maria Jonet, comentador e consultor, ouve bocas por causa do apelido, alegando-se que é um beto de Cascais, herdeiro de grandes fortunas, a perorar hipocritamente sobre direitos sociais e meritocracia. Sempre negou e desvalorizou – e terá razões para isso. A ver pela sua declaração de património e rendimentos (foi eleito vereador em Cascais), é apenas proprietário de um T2 em Algés com valor patrimonial de €17.748 e situado num prédio normalíssimo, típico da classe média.

