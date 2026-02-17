Sábado – Pense por si

Portugal

Quatro ministros pediram subsídio de reintegração profissional. Ficaram com mais €4.065 por mês

Marco Alves
Marco Alves 08:00

Em vez de €7.190 (salário de ministro), receberam €11.255. É uma regalia de quem foi eurodeputado e não é automática: tem de ser pedida a Bruxelas, mesmo que se seja ministro de um Governo

Escolhamos aleatoriamente o exemplo do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que quando tomou posse nesta Legislatura (em junho de 2025) declarou ao Tribunal Constitucional ter auferido no ano anterior €72.061 como membro do Governo. Como nos primeiros meses de 2024 foi deputado na Assembleia da República, auferiu ainda €16.556. Total: €88.617.

