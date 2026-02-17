Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Como é o Palácio de Belém e por que é que ninguém quer lá morar?

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

António José Seguro não vai habitar na residência oficial. Em democracia só Eanes morou ali e Cavaco nem uma noite passou em Belém.

António José Seguro quer ter um cão a morar no Palácio de Belém. Tem preferências por Serras da Estrela e durante a campanha já se imaginava a dar longos passeios com o “amigo” de quatro patas pelos jardins do Palácio de Belém. E apesar desta fantasia do Presidente da República-eleito, António José Seguro não tem qualquer desejo de se mudar para o palácio cor-de-rosa na Rua de Belém, em Lisboa, e que é, desde o início da República, a residência oficial do Presidente. Como Seguro, os quatro últimos chefes de Estado rejeitaram a hipótese de mudar no palácio e em democracia só o General Ramalho Eanes ali viveu. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Como é o Palácio de Belém e por que é que ninguém quer lá morar?