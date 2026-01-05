Nova sondagem coloca Seguro em primeiro lugar. Marques Mendes cai para quinto

Henrique Gouveia e Melo está separado de Seguro por apenas 0,1 pontos percentuais. Logo atrás surge André Ventura.

A menos de duas semanas para as eleições presidenciais o cenário parece ter mudado. Uma sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF dá vantagem a António José Seguro (apoiado pelo PS), que reúne 19,3% das intenções de voto. Logo atrás surge o antigo almirante Henrique Gouveia e Melo com 19,2% das intenções de voto. Ambos estão separados por apenas 0,1 pontos percentuais, o que significa um empate técnico.



Seguro, candidato a Presidente, discursa sobre o regresso das presidências abertas JOSÉ COELHO/LUSA

Já em terceiro lugar surge André Ventura (Chega) com 18,9% das intenções de voto - o que representa uma perda de 0,2 pontos percentuais. João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) mantém o quarto lugar.

A grande surpresa vai para a candidatura de Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD) que cai para quinto lugar e que até então era o mais bem colocado nas sondagens.

Na mais recente sondagem, Catarina Martins chega à sexta posição com 2,9% das intenções de voto. Atrás fica António Filipe com 2,8% das intenções de voto e Jorge Pinto com 1,8% das intenções de voto. Manuel João Vieira ocupa o último lugar da lista com 1,5% das intenções de votos, tendo registado um crescimento de 0,4 pontos percentuais.