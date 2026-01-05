Sábado – Pense por si

Portugal

Nova sondagem coloca Seguro em primeiro lugar. Marques Mendes cai para quinto

Luana Augusto
Luana Augusto 20:49
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Henrique Gouveia e Melo está separado de Seguro por apenas 0,1 pontos percentuais. Logo atrás surge André Ventura.

A menos de duas semanas para as eleições presidenciais o cenário parece ter mudado. Uma para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF dá vantagem a António José Seguro (apoiado pelo PS), que reúne 19,3% das intenções de voto. Logo atrás surge o antigo almirante Henrique Gouveia e Melo com 19,2% das intenções de voto. Ambos estão separados por apenas 0,1 pontos percentuais, o que significa um empate técnico.

Seguro, candidato a Presidente, discursa sobre o regresso das presidências abertas
Seguro, candidato a Presidente, discursa sobre o regresso das presidências abertas JOSÉ COELHO/LUSA

Já em terceiro lugar surge André Ventura (Chega) com 18,9% das intenções de voto - o que representa uma perda de 0,2 pontos percentuais. João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) mantém o quarto lugar.

A grande surpresa vai para a candidatura de Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD) que cai para quinto lugar e que até então era o mais bem colocado nas sondagens.

Na mais recente sondagem, Catarina Martins chega à sexta posição com 2,9% das intenções de voto. Atrás fica António Filipe com 2,8% das intenções de voto e Jorge Pinto com 1,8% das intenções de voto. Manuel João Vieira ocupa o último lugar da lista com 1,5% das intenções de votos, tendo registado um crescimento de 0,4 pontos percentuais.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Eleições Televisão António José Seguro Iniciativa Liberal TVI CHEGA CNN Portugal TSF Rádio Notícias Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

Nova sondagem coloca Seguro em primeiro lugar. Marques Mendes cai para quinto