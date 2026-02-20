Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Manuel Serrão faliu com dívidas de 44 milhões ao Estado mas beneficia de uma pensão de 3.191 euros

Negócios 14:09
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Acusado de ser o mentor de um esquema para uso fraudulento de apoios comunitários, o principal arguido da “Operação Maestro” pediu a exoneração do passivo restante, que o tribunal deverá conceder. Serrão livra-se de 50 milhões de euros de dívidas dentro de três anos.

Manuel Serrão, autointitulando-se um “feirante de trapos”, comandava a Seletiva Moda, entidade de promoção internacional da moda portuguesa, que alegadamente utilizava um esquema para uso fraudulento de fundos europeus. Só no quadro do Portugal 2020, que mediou entre 2014 e 2023, a Selectiva Moda conseguiu aprovar, pelo menos, 14 projetos cofinanciados pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que terão gerado, a título de reembolsos ou adiantamentos, mais de 38 milhões de euros.

Manuel Serrão
Manuel Serrão Sérgio Lemos/medialivre

Leia o artigo na íntegra no

Tópicos Milhões Manuel Serrão Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Manuel Serrão faliu com dívidas de 44 milhões ao Estado mas beneficia de uma pensão de 3.191 euros