Quem é quem nos arquivos de Epstein

À semelhança de Trump, também Bannon usufruiu por diversas vezes dos jatos de Epstein. Os documentos revelam que ambos jantavam juntos com frequência e que Bannon chegou a usar um apartamento de Epstein em Paris, uma casa em Palm Beach e outras acomodações. As suas conversas às vezes até descambavam para piadas sexuais, incluindo sobre genitália feminina.

Resposta: Bannon recusou-se a comentar esta troca de mensagens, no entanto, já havia pedido anteriormente uma investigação independente ao caso de abusos sexuais.

6. Elon Musk - Fundador da Tesla e da SpaceX



Elon Musk

Elon Musk não é tão citado quanto outras personalidades, no entanto, segundo o Epstein Index, o seu nome consta em dois documentos e é referido 29 vezes.

Nos documentos tornados públicos, surgem várias trocas de e-mails com Epstein onde fazem planos de viagem que o pedófilo parecia estar a organizar. Apesar de não haver provas de que o milionário esteve na ilha de Epstein, em novembro de 2012 Musk escreveu: "Qual será o dia/noite da festa mais animada na tua ilha?"

Em dezembro de 2014 surge um outro registo onde se lê: "Elon Musk para a ilha a 6 de dezembro (isto ainda vai acontecer?)".

Resposta: Musk escreveu numa publicação na rede social X que os e-mails estariam a ser usados para "difamar" o seu nome.

7. Harvey Weinstein - Antigo produtor de cinema



Harvey consta nos ficheiros de Epstein Foto AP/Seth Wenig, Pool

De acordo com um relatório do FBI, que consta nos arquivos de Epstein, uma vítima disse ter sido drogada e abusada sexualmente por Weinstein em diversas ocasiões durante vários anos. A mesma queixosa relatou ter acordado uma vez no quarto com Weinstein e com o cantor Jay-Z. As denúncias remontam à década de 1990.

O antigo produtor de cinema está a cumprir pena de prisão por abuso sexual.

8. Sergey Brin - Co-fundador da Google



Sergey Brin aparece nos ficheiros de Epstein Foto AP/Paul Sakuma

Sergey Brin, que é hoje um dos homens mais ricos do mundo, chegou a visitar a ilha particular de Epstein e até fez planos para ir jantar a casa do criminoso sexual em Nova Iorque, segundo documentos divulgados. Também trocou mensagens com Ghislaine Maxwell, que em abril de 2013 escreveu a Brin: "Jantares na casa de Jeffrey são sempre agradáveis, informais e descontraídos. (...) Espero vê-lo em breve." Maxwell também chegou a convidar Brin para a acompanhar numa exibição de um filme em Nova Iorque.

Uma das queixosas, Sarah Ransome, já havia referido num documento judicial datado de 2024 que conheceu Brin e a sua então noiva, Anne Wojcicki, na ilha privada de Epstein. A mesma informação foi confirmada por um ex-capitão de barco de Epstein que ao The New York Times disse que viu Brin na ilha mais do que uma vez.

Resposta: Não foram feitas declarações sobre o tema por parte de Brin ou da Google.

9. Howard Lutnick - Secretário do Comércio dos EUA



Howard Lutnick surge nos ficheiros Epstein Foto AP/Alex Brandon

Segundo o Epstein Index, o secretário do Comércio dos EUA é citado 14 vezes num documento que vem contradizer muitas das suas alegações anteriores - de que havia rompido os laços com o pedófilo há mais de duas décadas. O ficheiro, divulgado pelo Departamento de Justiça, mostra que ambos mantiveram contacto até 2018.

Num dos e-mails, datado de dezembro de 2012, Howard Lutnick parecia estar a combinar um almoço com Epstein em Little Saint James, a ilha particular do criminoso sexual. Dias depois, a assistente de Epstein enviou um e-mail para o secretário do Comércio onde dizia que estava a repassar uma mensagem de Epstein: "Foi um prazer ver-te." Já num outro e-mail de 2011, a assistente de Epstein falava sobre marcar um encontro para tomar um copo com Lutnick.

Resposta: Lutnick já havia concedido uma entrevista onde descreveu um encontro com Epstein em 2005, em Nova Iorque. Na altura, disse ter rompido as relações com o magnata, depois de Epstein lhe ter mostrado um quarto com uma mesa de massagem.

10. Richard Branson - Fundador do Virgin Group



Richard Branson surge nos ficheiros de Epstein House Oversight Committee via AP

O milionário é citado centenas de vezes. Num e-mail de 2013, Richard Branson disse a Epstein que ficaria feliz em encontrá-lo sempre que os dois estivessem na mesma área, "desde que tragas o teu harém". Um porta-voz do Virgin Group esclareceu que a expressão "harém" se referia a três mulheres adultas.

Além disso, o nome do magnata surge uma denúncia de Sarah Ransom, uma das alegadas vítimas de Epstein: em 2016 Ransom escreveu vários e-mails destinados a um jornalista onde dizia ter visto filmagens de sexo do então príncipe André, Bill Clinton, e do empresário Richard Branson.

Resposta: Num comunicado enviado à BBC, o Grupo Virgin afirmou que o contacto de Branson com Epstein ocorreu "apenas em algumas ocasiões, há mais de doze anos" e que entre o ambiente de "negócios" houve um outro de "ténis".

11. Sarah Ferguson - Ex-duquesa de York



Sarah Ferguson citada nos ficheiros Epstein U.S. Department of Justice via AP

Sarah Ferguson é mencionada uma centena de vezes nestes ficheiros. No mais recente lote divulgado consta uma troca de e-mails de 2009 onde a ex-duquesa de York chamava Epstein de "amigo supremo" e dizia: é o "irmão que sempre desejei ter". Já numa outra mensagem, propôs casar com o criminoso sexual. "És uma lenda. Realmente não tenho palavras para descrever o meu amor e gratidão pela tua generosidade e bondade", escreveu. "Estou ao teu dispor. Casa-te comigo."

Ainda no mesmo ano, após o fracasso de um empreendimento comercial, Ferguson pediu dinheiro a Epstein. "Preciso urgentemente de 20 mil libras para o aluguer de hoje. O senhorio ameaçou ir aos jornais se eu não pagar. Alguma ideia genial?", questionava.

Numa outra troca de mensagens, Ferguson falava sobre a vida amorosa da sua filha Eugenie ao dizer que ela estava a regressar de um "fim de semana de sexo".

Consequência: A polémica levou ao encerramento da sua instituição de caridade, Sarah's Trust "por tempo indeterminado".