Quem é quem nos arquivos de Epstein

Imagens comprometedoras e e-mails trocados com o criminoso sexual visam personalidades como Donald Trump ou o ex-príncipe André, mas afetam também outros milionários. Estas são algumas figuras públicas que constam nos ficheiros de Epstein.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou recentemente mais de três milhões de documentos sobre o caso Epstein, onde estão incluídas várias fotografias, vídeos e e-mails trocados entre o criminoso sexual e uma míriade de famosos e poderosos. Os ficheiros envolvem algumas personalidades conhecidas, nomeadamente o presidente dos EUA, Donald Trump, o ex-príncipe, André Windsor, o antigo presidente Bil Clinton e o fundador da Microsoft, Bill Gates. Apesar dos seus nomes constarem nos arquivos, não significa, no entanto, que tenham cometido alguma irregularidade.
Figuras políticas e milionários nos arquivos de Jeffrey EpsteinDR
1. André Mountbatten-Widsor - Antigo príncipe e duque de York
André Mountbatten-Widsor é a personalidade mais mencionada nos ficheiros de Epstein: segundo o Epstein Index, o ex-príncipe é mencionado 425 vezes e o seu nome surge em 32 documentos. No mais recente lote de arquivos divulgados constam fotografias que mostram o britânico ajoelhado em cima de uma jovem com o rosto censurado - numa delas está a tocar na barriga da pessoa em questão e na outra olha diretamente para a câmara.
Imagens do ex-príncipe André em cima de uma jovem com o rosto censuradoJon Elswick/AP
Os documentos revelam também que em agosto de 2010 - já depois de Epstein se ter declarado culpado por prostituição de uma menor de 14 anos -, o então príncipe chegou a trocar e-mails com o criminoso sexual, que o convidou para jantar com uma mulher russa. O próprio ex-duque de York também chegou a convidar o criminoso sexual para se deslocar ao Palácio real de Buckingham, no Reino Unido.
Virginia Giuffre, uma das alegadas vítimas de Jeffrey Epstein, já havia publicado um livro de memórias onde detalhava como o então príncipe abusou alegadamente dela em pelo menos três ocasiões quando tinha apenas 17 anos. Giuffre acabou por morrer a 25 de abril de 2025, com 41 anos: a família disse ter-se tratado de suicídio.
O ex-príncipe está também a ser investigado por uma segunda denúncia: uma mulher que alega que foi traficada por Epstein e explorada sexualmente por André e outros homens.
Resposta: André Mountbatten-Windsor negou sempre qualquer irregularidade e disse numa entrevista em 2019 que tinha rompido todos os laços com Epstein, no início desse ano.
2. Bill Clinton - Antigo presidente dos EUA
No novo lote de arquivos de Epstein, Bill Clinton surge citado 337 vezes, segundo o Epstein Index. Também o antigo presidente dos EUA viu algumas das suas fotografias com o pedófilo expostas. Há fotografias de Clinton num jacuzzi com uma mulher, que um funcionário do Departamento de Justiça descreveu como uma "vítima" de abuso sexual, e até mesmo a nadar numa piscina com a ex-companheira de Epstein, Ghislaine Maxwell.
Segundo uma análise da CNN internacional, Clinton viajou pelo menos 16 vezes no avião particular de Epstein, no início dos anos 2000. Além disso, os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça incluem trocas de e-mails entre Ghislaine Maxweel, Bill Clinton e elementos da sua equipa entre 2001 e 2004.
Resposta: Clinton negou ter enviado alguns dos e-mails que surgem no arquivo a Epstein, disse nunca ter visitado as suas ilhas nas Caraíbas e afirmou através das suas redes sociais que já havia contado tudo o que sabia ao Congresso. Além disse anunciou que solicitou "a divulgação completa dos arquivos de Epstein".
3. Donald Trump - Presidente dos EUA
Donald Trump é também um dos mais mencionados nestes ficheiros. Num dos documentos, o presidente é acusado de abusar sexualmente de uma menor de 13 anos e de a ter forçado a fazer sexo oral. O mesmo arquivo detalha até que Epstein terá ficado "furioso por Trump ter sido o primeiro a tirar a virgindade" à rapariga em questão.
Entre os documentos constam também algumas fotografias de Trump: numa delas o norte-americana surge rodeado de seis mulheres, cujos rostos foram ocultados, e naquilo parece ser uma festa no Havai. Já uma outra imagem mostra pacotes de preservativos com a cara do presidente à venda por 4,50 dólares (4 euros).
Segundo um e-mail divulgado pelo departamento de justiça, Trump terá viajado pelo menos oito vezes no jato privado de Epstein na década de 1990. Num dos voos documentados, os únicos passageiros a bordo eram Trump, Epstein e uma mulher de 20 anos. Já em outros dois voos havia várias passageiras mulheres.
Resposta: Trump negou qualquer irregularidade e disse ter rompido ligações com Epstein há décadas, e nunca foi acusado de nenhum crime. "Nunca estive no avião de Epstein, nem na sua ilha estúpida", garantiu nas redes sociais, apesar dos documentos o desmentirem.
4. Bill Gates - Fundador da Microsoft
O nome de Bill Gates é mencionado várias vezes em vários documentos. Num dos ficheiros, é sugerido que o fundador da Microsoft terá apanhado uma doença sexualmente transmissível por intermédio de "raparigas russas" e que o magnata norte-americano terá planeado dar antibióticos à mulher sem o seu conhecimento.
Resposta: Bill Gates negou sempre qualquer tipo de amizade com Epstein e rotulou as alegações sobre os antibióticos como "absurdas". Disse ainda que "nunca" foi "à ilha" nem conheceu "nenhuma mulher". Confessou apenas que esteve com Epstein em "alguns jantares" para discutir um projeto de filantropia. Ainda assim pediu desculpas por "cada minuto" que passou com ele.
5. Steve Bannon - Antigo Conselheiro de Trump
Dezenas de mensagens, datadas de 2018 e 2019, e que estão contidas no último lote dos arquivos de Epstein revelam as tentativas de Steve Bannon usar o criminoso sexual para tentar obter apoio financeiro para fortalecer os partidos de extrema-direita europeus. A ideia final seria formar um movimento no Parlamento Europeu que unisse essas forças de vários países, incluindo Itália, França e Alemanha.
Além disso, Steve Bannon admitiu que estava a produzir um filme sobre Epstein antes da sua morte. "Vamos lançar o filme, uma série em cinco partes, no ano que vem", disse num podcast no início de 2025.
À semelhança de Trump, também Bannon usufruiu por diversas vezes dos jatos de Epstein. Os documentos revelam que ambos jantavam juntos com frequência e que Bannon chegou a usar um apartamento de Epstein em Paris, uma casa em Palm Beach e outras acomodações. As suas conversas às vezes até descambavam para piadas sexuais, incluindo sobre genitália feminina.
Resposta: Bannon recusou-se a comentar esta troca de mensagens, no entanto, já havia pedido anteriormente uma investigação independente ao caso de abusos sexuais.
6. Elon Musk - Fundador da Tesla e da SpaceX
Elon Musk
Elon Musk não é tão citado quanto outras personalidades, no entanto, segundo o Epstein Index, o seu nome consta em dois documentos e é referido 29 vezes.
Nos documentos tornados públicos, surgem várias trocas de e-mails com Epstein onde fazem planos de viagem que o pedófilo parecia estar a organizar. Apesar de não haver provas de que o milionário esteve na ilha de Epstein, em novembro de 2012 Musk escreveu: "Qual será o dia/noite da festa mais animada na tua ilha?"
Em dezembro de 2014 surge um outro registo onde se lê: "Elon Musk para a ilha a 6 de dezembro (isto ainda vai acontecer?)".
Resposta: Musk escreveu numa publicação na rede social X que os e-mails estariam a ser usados para "difamar" o seu nome.
7. Harvey Weinstein - Antigo produtor de cinema
Harvey consta nos ficheiros de EpsteinFoto AP/Seth Wenig, Pool
De acordo com um relatório do FBI, que consta nos arquivos de Epstein, uma vítima disse ter sido drogada e abusada sexualmente por Weinstein em diversas ocasiões durante vários anos. A mesma queixosa relatou ter acordado uma vez no quarto com Weinstein e com o cantor Jay-Z. As denúncias remontam à década de 1990.
O antigo produtor de cinema está a cumprir pena de prisão por abuso sexual.
8. Sergey Brin - Co-fundador da Google
Sergey Brin aparece nos ficheiros de EpsteinFoto AP/Paul Sakuma
Sergey Brin, que é hoje um dos homens mais ricos do mundo, chegou a visitar a ilha particular de Epstein e até fez planos para ir jantar a casa do criminoso sexual em Nova Iorque, segundo documentos divulgados. Também trocou mensagens com Ghislaine Maxwell, que em abril de 2013 escreveu a Brin: "Jantares na casa de Jeffrey são sempre agradáveis, informais e descontraídos. (...) Espero vê-lo em breve." Maxwell também chegou a convidar Brin para a acompanhar numa exibição de um filme em Nova Iorque.
Uma das queixosas, Sarah Ransome, já havia referido num documento judicial datado de 2024 que conheceu Brin e a sua então noiva, Anne Wojcicki, na ilha privada de Epstein. A mesma informação foi confirmada por um ex-capitão de barco de Epstein que ao The New York Times disse que viu Brin na ilha mais do que uma vez.
Resposta: Não foram feitas declarações sobre o tema por parte de Brin ou da Google.
9. Howard Lutnick - Secretário do Comércio dos EUA
Howard Lutnick surge nos ficheiros EpsteinFoto AP/Alex Brandon
Segundo o Epstein Index, o secretário do Comércio dos EUA é citado 14 vezes num documento que vem contradizer muitas das suas alegações anteriores - de que havia rompido os laços com o pedófilo há mais de duas décadas. O ficheiro, divulgado pelo Departamento de Justiça, mostra que ambos mantiveram contacto até 2018.
Num dos e-mails, datado de dezembro de 2012, Howard Lutnick parecia estar a combinar um almoço com Epstein em Little Saint James, a ilha particular do criminoso sexual. Dias depois, a assistente de Epstein enviou um e-mail para o secretário do Comércio onde dizia que estava a repassar uma mensagem de Epstein: "Foi um prazer ver-te." Já num outro e-mail de 2011, a assistente de Epstein falava sobre marcar um encontro para tomar um copo com Lutnick.
Resposta: Lutnick já havia concedido uma entrevista onde descreveu um encontro com Epstein em 2005, em Nova Iorque. Na altura, disse ter rompido as relações com o magnata, depois de Epstein lhe ter mostrado um quarto com uma mesa de massagem.
10. Richard Branson - Fundador do Virgin Group
Richard Branson surge nos ficheiros de EpsteinHouse Oversight Committee via AP
O milionário é citado centenas de vezes. Num e-mail de 2013, Richard Branson disse a Epstein que ficaria feliz em encontrá-lo sempre que os dois estivessem na mesma área, "desde que tragas o teu harém". Um porta-voz do Virgin Group esclareceu que a expressão "harém" se referia a três mulheres adultas.
Além disso, o nome do magnata surge uma denúncia de Sarah Ransom, uma das alegadas vítimas de Epstein: em 2016 Ransom escreveu vários e-mails destinados a um jornalista onde dizia ter visto filmagens de sexo do então príncipe André, Bill Clinton, e do empresário Richard Branson.
Resposta: Num comunicado enviado à BBC, o Grupo Virgin afirmou que o contacto de Branson com Epstein ocorreu "apenas em algumas ocasiões, há mais de doze anos" e que entre o ambiente de "negócios" houve um outro de "ténis".
11. Sarah Ferguson - Ex-duquesa de York
Sarah Ferguson citada nos ficheiros EpsteinU.S. Department of Justice via AP
Sarah Ferguson é mencionada uma centena de vezes nestes ficheiros. No mais recente lote divulgado consta uma troca de e-mails de 2009 onde a ex-duquesa de York chamava Epstein de "amigo supremo" e dizia: é o "irmão que sempre desejei ter". Já numa outra mensagem, propôs casar com o criminoso sexual. "És uma lenda. Realmente não tenho palavras para descrever o meu amor e gratidão pela tua generosidade e bondade", escreveu. "Estou ao teu dispor. Casa-te comigo."
Ainda no mesmo ano, após o fracasso de um empreendimento comercial, Ferguson pediu dinheiro a Epstein. "Preciso urgentemente de 20 mil libras para o aluguer de hoje. O senhorio ameaçou ir aos jornais se eu não pagar. Alguma ideia genial?", questionava.
Numa outra troca de mensagens, Ferguson falava sobre a vida amorosa da sua filha Eugenie ao dizer que ela estava a regressar de um "fim de semana de sexo".