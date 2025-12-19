Sábado – Pense por si

Marques Mendes divulga lista de 22 clientes

Lusa 15:04
Entre os clientes estão a Tabaqueira e a McDonald's.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes divulgou hoje uma lista com os 22 clientes da sua empresa, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves.

Numa lista enviada à Lusa pela sua candidatura, encontram-se como clientes da sociedade LS2MM, Lda., no âmbito de consultoria estratégica: a Alberto Couto Alves, SGPS, SA; a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética (APIEE); a Atrys Portugal Centro Médico Avançado, SA, do Porto; a Denominador Comum -- Consultoria de Negócios, SA, com sede na Póvoa de Lanhoso; e a Painhas SA, com sede no Porto.

À Lusa, o diretor de campanha, Duarte Marques, desafia os restantes candidato, "a bem da transparência", a divulgarem "tudo o que se possa suscitar conflitos de interesses".

Na sequência de um artigo da revista Sábado, segundo o qual Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da Abreu Advogados e na sociedade LS2MM, Lda, o candidato presidencial comprometeu-se a divulgar a lista da sua empresa familiar, após autorização dos clientes, mas não da sociedade de advogados, por colocar em causa o sigilo profissional.

Da lista da sua empresa constam igualmente, no âmbito de conferências proferidas por Marques Mendes: a ARP -- Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros; associação de Restaurantes McDonald's, Brandom -- Comunicação, Imagem e eventos, Lda; CBRE -- Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda; Cimpor -- Serviços, SA; Eixo e Debate, Lda; El Circo del Marketing SL; Ger Imotion -- Lda; GS1 Portugal; Marketividade -- Marketing, comunicação e vendas, Lda; Primavera -- Business Software Solutions, SA; Rede Global, SA; Shopitur, SA; a Tabaqueira II, SA; e Tedcom, Lda.

A SIC Sociedade Independente de Comunicação, SA, aparece na lista pelo espaço de comentário que manteve, assim como a Medipress Sc Jornalística e Editorial, Lda, no âmbito de artigos de opinião.

O diretor de campanha de Marques Mendes salientou, na declaração escrita enviada à Lusa, que o candidato presidencial divulgou esta lista "por dever de escrutínio e porque quem não deve não teme".

"Cumpriu o que prometeu", declarou, sublinhando que "o escrutínio deve ser para todos".

"Isto é escrutínio e é correto. Outra coisa são insinuações vindas de alguns outros candidatos, só exibem desespero e baixa política", afirmou Duarte Marques, que disse que "Marques Mendes resolveu fazer algo de inédito em Portugal em termos de transparência: divulgar a lista de clientes com que trabalhou, na sua vida".

