O Tribunal Constitucional (TC) vai decidir se quatro militares da GNR podem recorrer do pagamento de oito mil euros ao juiz desembargador da Relação do Porto Joaquim Neto de Moura. Os juízes vão analisar se os militares podem recorrer da condenação por parte do Tribunal da Relação de Lisboa, depois de terem sido absolvidos em primeira instância. Até à decisão do TC, que foi pedida pelo Supremo Tribunal de Justiça, o pagamento ficará suspenso.

O caso remonta a 2012, quando quatro militares mandaram parar o juiz conhecido pelos acórdãos polémicos relativos a casos de violência doméstica. Neto de Moura foi mandado parar por conduzir um carro sem matrículas. De acordo com os militares, o juiz ignorou uma ordem de paragem e manteve "atitude provocatória, intimidatória e ofensiva" face às autoridades. Esta alegação motivou uma queixa-crime por parte do juiz contra os agentes, por denúncia caluniosa e falsidade de testemunho.