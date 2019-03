Número é referente a 2017 e 2018. A maior parte dos comboios foi suprimida nas linhas do Alentejo, Algarve e Oeste.

Em 2018 circularam menos cinco comboios da CP por dia só devido à falta de material, sem contar com greves ou outros problemas. As linhas em que mais comboios foram suprimidos em 2017 e 2018 foram as do Oeste, do Algarve e o troço Casa Branca-Beja, da linha do Alentejo. Estas três linhas sofreram a perda de 207 mil passageiros, em igual período. Compõem 56% do total de utentes perdidos no serviço regional.

Ao jornal Público, a CP indica que nem sempre é assegurado transbordo rodoviário.

Em 2017 e 2018, foram suprimidos 3.322 comboios nas linhas do Oeste, Alentejo e Algarve. 2.411 não circularam devido à falta de material; 855 estiveram parados devido às greves e 56, graças a problemas com a infraestrutura. As causas atribuídas pela CP à supressão dos comboios são avarias, ou a impossibilidade da EMEF, a empresa que gere a manutenção dos comboios, de reparar as automotoras devido a falta de pessoal.

A linha em que se verificaram mais supressões em 2017 e 2018 é a do Oeste com 1.313 comboios suprimidos.