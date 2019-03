Quando canta Dylan na Justiça? Ouve-se em pelo menos duas decisões do Supremo Tribunal dos EUA. Para frisar que uma empresa de cobrança não tinha direito a avançar com processos em nome de várias empresas telefónicas porque não tinha nada a ganhar com eles, o juiz Roberts citou-o: "When you got nothing, you got nothing to lose [Quando não tens nada, não tens nada a perder]." A canção é Like a Rolling Stone, e a decisão remonta a 2008.







Roberts seria criticado por fãs de Dylan, por não incluir o "ain’t" por ele cantado. "As letras no álbum mostram que não tem o ‘ain’t’", defendeu-se Roberts. "Bob Dylan captou toda a noção. Naquele caso, a parte não tinha nada em jogo no caso e não tinha nada a perder, e o caso devia ter sido anulado nessa base", explicou em entrevista.



Já o juiz Antonin Scalia citou-o em 2010 para censurar a maioria do tribunal por discutir muito e evitar decidir sobre um caso sobre se os funcionários devem esperar privacidade quanto ao email usado no emprego. "The times are-a changin’ [Os tempos estão a mudar] é uma fraca desculpa para não cumprir o dever", escreveu, citando a canção com o mesmo nome.







No seu estudo, Long concluiu que o verso mais citado de Dylan na Justiça é da canção Subterranean Homesick Blues: "You don’t need a weatherman to know which way the wind blows [Não é preciso um meteorologista para saber de que lado sopra o vento].







Porque é Dylan tantas vezes citado?

Philip N. Meyer, professor na escola privada de Direito de Vermont, explica a preferência dos protagonistas da Justiça por Dylan: "Muito do material de Dylan acaba por ser sobre Justiça. Sobre as limitações da lei. Sobre justiça e injustiça na sociedade e dentro de nós."



"Os advogados adoram Dylan, penso eu, porque a sua voz e a sua história falam muito diretamente a partes de nós que costumam ser preteridas nas nossas vidas profissionais – especialmente na linguagem profissional meticulosa e cuidadosa dos advogados", acrescenta num artigo na revista especializada de advocacia ABA Journal.

"Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte." Esta frase, escrita pelos juízes Neto de Moura e Maria Luísa Arantes numa decisão sobre um caso de violência doméstica, alimentou a polémica em torno deste juiz. Esta terça-feira, o diretor do Centro de Estudos Judiciários concordou com referências bíblicas em sentenças. Mas se em Portugal os juízes preferem citar a Bíblia, penalistas como Figueiredo Dias ou constitucionalistas como Jorge Miranda, Vital Moreira ou Gomes Canotilho nos seus acórdãos, nos Estados Unidos a voz é outra: a de Bob Dylan.O cantor, compositor e Nobel da Literatura motivou estudos académicos sobre a sua presença em decisões judiciais. Em 2007, o professor da Universidade do Tennessee Alex Long realizou uma análise de conteúdo e encontrou 186 referências a Dylan. Atrás, estavam os Beatles (74 referências) e Bruce Springsteen (69).