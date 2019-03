O juiz Neto de Moura entregou recurso no Supremo Tribunal de Justiça sobre a sanção de advertência aplicada pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM) pela "prática de uma infração disciplinar por dever de correção". Num dos acórdãos em questão, o magistrado minimizou um caso de violência doméstica pelo facto de a mulher agredida ter cometido adultério citando a Bíblia.



De acordo com a TSF, Neto de Moura argumenta que a advertência aplicada não teve em conta o contexto dos dois acórdãos sobre violência doméstica avaliados e viola o princípio da igualdade por outros juízes que assinaram as mesmas sentenças não terem sido também sancionados.

À rádio, o advogado do juiz, Ricardo Serrano Vieira, indicou que nenhuma das vítimas apresentou recursou ou fez queixa de Neto de Moura e que é comum referir a Bíblia em sentenças de tribunais, considerando que o magistrado fez apenas "uma referência histórica dizendo que a sociedade portuguesa tratou os assuntos de violência doméstica ao longo da história de uma determinada forma mas hoje trata-a de outra".

Quanto ao outro acórdão indicado na sanção do CSM, o advogado indica à TSF que "o tribunal tem de ter em conta para avaliação da prova para perceber se o depoimento da mesma é credível com base num elemento que o tribunal considerou como provado, a questão da infidelidade" e que Neto de Moura apenas tentou, com estas referências, cumprir o dever de fundamentação das decisões.



O juiz indica ainda que existe uma violação do princípio de igualdade na sanção aplicada, uma vez que os acórdãos foram assinados por mais dois juízes desembargadores "aos quais não foi aplicada a mesma sanção", não compreendendo a "razão desse tratamento desigual pois a decisão foi colegial".

A decisão de advertir Neto de Moura aconteceu a 5 de fevereiro, com quatro membros do CSM a votar a favor da sanção, incluindo o presidente do Conselho, que tem voto de qualidade, e o vice-presidente, e outros quatro membros a votarem a favor de pena por multa, tendo sido ainda registadas sete abstenções.



O Conselho decidiu ainda arquivar o processo em que era visada a juíza desembargadora coautora do acórdão em causa, por onze votos contra quatro, "por se terem entendido que não era exigível demarcar-se formalmente de expressões que não integravam o núcleo essencial da fundamentação, antes constituindo posições da responsabilidade exclusiva e pessoal do autor".





A justificação para falar na Bíblia e numa mulher adúltera



O juiz argumenta que a infração disciplinar não existiu e que as referências anteriores só existiram como forma de enquadrar cada caso, com o advogado de Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, a sublinhar à TSF que nenhuma das vítimas apresentou recurso ou se queixou do juiz.