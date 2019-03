Entre os feridos graves estão duas mulheres, uma de 28 anos e outra de 25. Também um bebé de dois meses ficou intoxicado e foi transportado para o hospital.

Uma bebé de um ano morreu esta segunda-feira num incêndio num prédio na freguesia da Venteira, na Amadora. Cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.



Segundo o Centro Operacional de operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, pelas 08:15 os feridos estavam ainda a ser assistidos no local.



De acordo com fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os feridos graves estão duas mulheres, uma de 28 anos que foi transportada para o Hospital de S. José e outra de 25 anos que foi levada para o Hospital de Santa Maria.



Segundo o INEM, um bebé de dois meses ficou intoxicado e foi igualmente transportado para o Hospital de Santa Maria.



O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:18 e o fogo deflagrou numa habitação no rés-do-chão de um prédio de três andares, na Estrada Salvador Allende, na freguesia da Venteira (Amadora).



No local, pelas 08:15, estavam oito viaturas e 24 operacionais dos bombeiros da Amadora, Queluz, PSP e INEM, que fez deslocar para o local uma equipa de psicólogos.