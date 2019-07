O processo contra o agente da PSP teve origem num episódio ocorrido em Julho de 2012, em Loures, quando quatro GNR intercetaram Neto de Moura a conduzir um Honda Civic sem chapas de matrícula. Estes elementos da Guarda Nacional Republicana passaram o caso ao agente da PSP, defendendo que os factos se passavam em área de influência desta força de segurança. O carro de Neto de Moura ficou apreendido e o juiz apresentou uma queixa-crime contra o polícia. O agente foi absolvido de falsificação de documento e abuso de poder e também do pedido de indemnização de 3772 euros, por danos patrimoniais e não patrimoniais, sustentado pela questão do veículo ser carro único.

Neste processo, o juiz Neto de Moura escondeu ser proprietário de um Audi Q5 para conseguir uma indemnização deduzida contra o agente da PSP que lhe apreendeu um outro automóvel, em Loures. Na justificação do pedido de compensação, o desembargador explicou que o Honda Civic apreendido "era o único veículo que tinha à data dos factos", em Julho de 2012, e que servia para se deslocar no seu dia-a-dia e levar as filhas à escola. Segundo noticiou o Jornal de Notícias, apesar da versão ter sido confirmada pela mulher de Neto de Moura, a procuradora Filomena Moura, foi desmentida por outra testemunha, que garantiu que o desembargador comprara um Audi Q5 em 2010 e que até "gozava com ele" por continuar a andar de Civic. Mais tarde, o tribunal juntou ao processo o comprovativo de que Neto de Moura era de facto proprietário de outro veículo, "que poderia usar nas suas deslocações diárias, quer em momento anterior, quer posterior ao da apreensão do Honda Civic".



A participação contra os juízes de Loures foi consultada, esta semana pela SÁBADO, nos serviços do Ministério Público do Tribunal da Relação de Lisboa. Legalmente, refira-se, uma queixa contra um juiz de primeira instância só pode correr num tribunal superior. Na participação, o juiz desembargador considerou que, tal como decorreu o julgamento, os juízes que absolveram o agente da PSP incorriam em responsabilidade penal, sobretudo e em suma, por terem dado mais crédito à versão do polícia - que respondia pelos crimes de abuso de poder e falsificação de documento - do que à sua e das suas testemunhas, entre as quais estava a sua mulher, a procuradora Filomena Correia. Já no recurso da decisão de absolver o agente da PSP em primeira instância, o juiz desembargador tinha considerado que o tribunal de Loures "desde o início mostrou-se fascinado pela visão do arguido, que acolheu entusiasticamente e, em contraponto, hostilizou o assistente e desvalorizou as suas declarações, opção que seria legítima, se devidamente fundamentada, o que manifestamente não é o caso". Só que, o Tribunal da Relação de Lisboa, viria a confirmar a decisão de primeira instância.

Não satisfeito com a decisão, Neto de Moura avançou com uma participação contra os juízes para a Procuradoria-distrital de Lisboa. Mais uma vez, sem sucesso. Em abril de 2018, a procuradora Maria do Carmo Peralta decidiu o arquivar a queixa, considerando que o juiz pretendia não era mais do que a "renovação de um olhar" sobre o caso, que "já se esgotou na decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, afirmando que as discrepâncias em nada relevaram" para a decisão da causa.





De desconhecido juiz do Tribunal da Relação do Porto, Joaquim Neto de Moura ganhou protagonismo público quando, há dois anos, foi divulgado um acórdão da sua autoria sobre um caso de violência doméstica. No texto, o juiz acabou por atenuar o comportamento do homem com uma situação de adultério da mulher, recorrendo, para isso, à Bíblia a. O magistrado judicial argumentou que há sociedades "em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte"; que "na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte"; e ainda que o Código Penal de 1886 "punia com uma pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse acto a matasse". Segundo o acórdão, "o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou (são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras), e por isso [a sociedade] vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher".

Depois de um coro de reações negativas ao acórdão, Neto de Moura colocou o seu advogado, Ricardo Serrano Vieira, a anunciar queixas-crime para todos os gostos e feitios. "Houve pessoas que comentaram as decisões mas que consideramos não terem violado os direitos" do juiz, "mas houve outras que, claramente, sim", foram além daquilo que Neto de Moura considera ser "o limite", declarou o advogado. Entre os que, segundo o critério do desembargador, terão ultrapassado o limite estarão os humoristas Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira, Diogo Batáguas e João Quadros; Catarina Martins e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda; e ainda a jornalista Fernanda Câncio (Diário de Notícias) e os comentadores da Correio da Manhã TV Joana Amaral Dias e Manuel Rodrigues.